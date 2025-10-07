Ciné Sciences en Fête « le théorème de Marguerite » de Anna Novion Maison du Terroir Genouilly

Ciné Sciences en Fête « le théorème de Marguerite » de Anna Novion

Maison du Terroir 3, rue lapins Genouilly Saône-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-10-07 20:30:00

L’avenir de Marguerite, brillante élève en Mathématiques à l’ENS, semble tout tracé. Seule fille de sa promo, elle termine sa thèse qu’elle doit exposer devant un parterre de chercheurs. Le jour J, une erreur bouscule toutes ses certitudes et l’édifice s’effondre. Marguerite décide de tout quitter pour tout recommencer.

avec Ella Rumpf, Jean-Pierre Darroussin, Clotilde Courau, Julien Frison .

Maison du Terroir 3, rue lapins Genouilly 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 49 23 05 maisonterroir.genouilly@orange.fr

