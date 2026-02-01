Ciné séance St Valentin L’âme idéale La Ferté Macé
Ciné séance St Valentin L’âme idéale La Ferté Macé samedi 14 février 2026.
Ciné séance St Valentin L’âme idéale
cinéma La Ferté Macé Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14 20:30:00
fin : 2026-02-14
Date(s) :
2026-02-14
La St Valentin se fête dans votre cinéma fertois avec le film l’âme idéale ! .
cinéma La Ferté Macé 61600 Orne Normandie +33 2 33 37 10 97
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Ciné séance St Valentin L’âme idéale
L’événement Ciné séance St Valentin L’âme idéale La Ferté Macé a été mis à jour le 2026-02-02 par Flers agglo