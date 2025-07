Ciné Seine Buchy

Ciné Seine Buchy mercredi 23 juillet 2025.

Ciné Seine

Buchy Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-23 18:00:00

fin : 2025-07-23

Date(s) :

2025-07-23

Le 23 juillet avec Ciné Seine, venez assister à deux projections de film à la Halle en Scène de Buchy.

Au programme

A 18h Dragons

A 20h30 Partir un jour

Tarifs 5€ par adulte et 4€ pour les -15ans

Buchy 76750 Seine-Maritime Normandie

English : Ciné Seine

On July 23, join Ciné Seine for two film screenings at Buchy’s Halle en Scène.

On the program:

6pm: Dragons

8.30pm: Partir un jour

Price: 5? per adult and 4? for children under 15

German :

Am 23. Juli mit Ciné Seine, besuchen Sie zwei Filmvorführungen in der Halle en Scène in Buchy.

Auf dem Programm stehen:

Um 18 Uhr: Dragons

Um 20:30 Uhr: Partir un jour

Eintrittspreise: 5? pro Erwachsener und 4? für Kinder unter 15 Jahren

Italiano :

Il 23 luglio, unitevi a Ciné Seine per due proiezioni di film alla Halle en Scène di Buchy.

In programma:

Ore 18.00: Dragons

20.30: Partir un jour

Biglietti: 5? per adulto e 4? per i bambini sotto i 15 anni

Espanol :

El 23 de julio, únase a Ciné Seine para asistir a dos proyecciones en la Halle en Scène de Buchy.

En el programa:

18.00 h: Dragones

20.30 h: Partir un jour

Entradas: 5? por adulto y 4? para menores de 15 años

