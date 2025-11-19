Ciné-Seine Route de Forges Buchy
Mercredi 19 novembre 2025 avec Ciné Seine, venez assister à deux projections de film à la Halle en Scène de Buchy.
Au programme
-A 18h Gabby et la maison magique, le film
-A 20h30 Regarde .
Route de Forges La Halle en scène Buchy 76750 Seine-Maritime Normandie
