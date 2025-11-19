Ciné-Seine Route de Forges Buchy

Ciné-Seine

Route de Forges La Halle en scène Buchy Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-19 18:00:00

fin : 2025-11-19

Date(s) :

2025-11-19

Mercredi 19 novembre 2025 avec Ciné Seine, venez assister à deux projections de film à la Halle en Scène de Buchy.

Au programme

-A 18h Gabby et la maison magique, le film

-A 20h30 Regarde .

