Ciné-Seine Route de Forges Buchy
Ciné-Seine Route de Forges Buchy mercredi 21 janvier 2026.
Ciné-Seine
Route de Forges Halles en Scène Buchy Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-21 18:00:00
fin : 2026-01-21 20:00:00
Date(s) :
2026-01-21
Mercredi 21 janvier 2026 avec Ciné Seine, venez assister à deux projections de film à la Halle en Scène de Buchy.
Au programme
A 18h00 Zootopie 2
A 20h30 Chasse gardée 2 .
Route de Forges Halles en Scène Buchy 76750 Seine-Maritime Normandie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Ciné-Seine
L’événement Ciné-Seine Buchy a été mis à jour le 2026-01-12 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin