Ciné-Seine Route de Forges Buchy

Route de Forges Halles en Scène Buchy Seine-Maritime

Mercredi 21 janvier 2026 avec Ciné Seine, venez assister à deux projections de film à la Halle en Scène de Buchy.

Au programme

A 18h00 Zootopie 2

A 20h30 Chasse gardée 2 .

