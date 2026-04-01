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Ciné-Seine Route de Forges Buchy

Ciné-Seine Route de Forges Buchy mercredi 22 avril 2026.

Lieu : Route de Forges

Adresse : Halles en Scène

Ville : 76750 Buchy

Département : Seine-Maritime

Début : mercredi 22 avril 2026

Fin : mercredi 22 avril 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Buchy

Ciné-Seine

Route de Forges Halles en Scène Buchy Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 18:00:00
fin : 2026-04-22 20:00:00

Date(s) :
2026-04-22

Mercredi 22 avril 2026 avec Ciné Seine, venez assister à deux projections de film à la Halle en Scène de Buchy.

Au programme
A 18h00 Jumpers
A 20h00 Chers parents   .

Route de Forges Halles en Scène Buchy 76750 Seine-Maritime Normandie  

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English : Ciné-Seine

L’événement Ciné-Seine Buchy a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin

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