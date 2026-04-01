Ciné-Seine Route de Forges Buchy
Ciné-Seine Route de Forges Buchy mercredi 22 avril 2026.
Buchy
Ciné-Seine
Route de Forges Halles en Scène Buchy Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 18:00:00
fin : 2026-04-22 20:00:00
Date(s) :
2026-04-22
Mercredi 22 avril 2026 avec Ciné Seine, venez assister à deux projections de film à la Halle en Scène de Buchy.
Au programme
A 18h00 Jumpers
A 20h00 Chers parents .
Route de Forges Halles en Scène Buchy 76750 Seine-Maritime Normandie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Ciné-Seine
L’événement Ciné-Seine Buchy a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin
À voir aussi à Buchy (Seine-Maritime)
- Buchy sous les Halles Sous les halles Buchy 26 avril 2026
- Mai à Vélo 2026, Communauté de Communes Inter Caux Vexin, Buchy 1 mai 2026
- La fête à Paulette Stade municipal Buchy 19 septembre 2026