Ciné-Seine Route de Forges Buchy
mercredi 23 septembre 2026 · Route de Forges · Buchy
Informations pratiques
Buchy
Ciné-Seine
Route de Forges La Halle en Scène Buchy Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 20:30:00
fin : 2026-09-23 22:30:00
Date(s) :
2026-09-23
Ce mercredi 23 septembre 2026 avec Ciné Seine, venez assister à deux projections de film à la Halle en Scène de Buchy.
Au programme :
– A 18h00 : Vaiana, la légende du bout du monde
– 20h30 : Deviens génial .
Route de Forges La Halle en Scène Buchy 76750 Seine-Maritime Normandie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Ciné-Seine
L’événement Ciné-Seine Buchy a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin
À voir aussi à Buchy (Seine-Maritime)
- La fête à Paulette Stade municipal Buchy 19 septembre 2026
- Théâtre Confiture et pâté de Blaireau Route de Forges Buchy 20 septembre 2026
- Cours de dessin et peinture avec Isabelle Beaussant Buchy 22 septembre 2026
- [Octobre Rose] Repas et concert aux Halles en Scène Route de Forges Buchy 17 octobre 2026
- Concert d’Amaury Vassili Hommage à la chanson française Route de Forges Buchy 6 décembre 2026