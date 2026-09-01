Ciné-Seine Route de Forges Buchy

Informations pratiques

Buchy

Ciné-Seine

Route de Forges La Halle en Scène Buchy Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-23 20:30:00

fin : 2026-09-23 22:30:00

Date(s) :

2026-09-23

Ce mercredi 23 septembre 2026 avec Ciné Seine, venez assister à deux projections de film à la Halle en Scène de Buchy.

Au programme :

– A 18h00 : Vaiana, la légende du bout du monde

– 20h30 : Deviens génial .

Route de Forges La Halle en Scène Buchy 76750 Seine-Maritime Normandie

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English : Ciné-Seine

L’événement Ciné-Seine Buchy a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin