Ciné Seine Espace Clara Clères

Ciné Seine

Espace Clara 64 Côte du Mont Blanc Clères Seine-Maritime

Début : 2025-11-28 20:30:00

fin : 2025-11-28

2025-11-28

Le 28 novembre avec Ciné Seine, venez assister à deux projections de film à l’Espace Clara de Clères.

Au programme

A 18h Adieu Jean-Pat

A 20h30 Une Place pour Pierrot

Tarifs 5€ par adulte et 4€ pour les -15ans .

noe@noecinemas.com

English : Ciné Seine

