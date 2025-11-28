Ciné Seine Espace Clara Clères
Espace Clara 64 Côte du Mont Blanc Clères Seine-Maritime
Début : 2025-11-28 20:30:00
2025-11-28
Le 28 novembre avec Ciné Seine, venez assister à deux projections de film à l’Espace Clara de Clères.
Au programme
A 18h Adieu Jean-Pat
A 20h30 Une Place pour Pierrot
Tarifs 5€ par adulte et 4€ pour les -15ans .
Espace Clara 64 Côte du Mont Blanc Clères 76690 Seine-Maritime Normandie noe@noecinemas.com
