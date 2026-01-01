Ciné Seine Espace Clara Clères

Ciné Seine

Espace Clara 64 Côte du Mont Blanc Clères Seine-Maritime

Début : 2026-01-30 20:30:00

fin : 2026-01-30 23:00:00

2026-01-30

Le 13 février avec Ciné Seine, venez assister à deux projections à l’Espace Clara de Clères.

Au programme

– A 18h Les Enfants vont bien

– A 20h30 C’était mieux demain .

Espace Clara 64 Côte du Mont Blanc Clères 76690 Seine-Maritime Normandie noe@noecinemas.com

