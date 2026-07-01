AGENDA · Clères
Ciné Seine Espace Clara Clères
vendredi 24 juillet 2026 · Espace Clara · Clères
Informations pratiques
Clères
Ciné Seine
Espace Clara 64 Côte du Mont Blanc Clères Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 18:00:00
fin : 2026-07-24 20:00:00
Date(s) :
2026-07-24
Ce vendredi 24 juillet avec Ciné Seine, venez assister à deux projections à l’Espace Clara de Clères.
Au programme
– A 18h La Vénus électrique
– A 20h30 Fils de personne .
Espace Clara 64 Côte du Mont Blanc Clères 76690 Seine-Maritime Normandie noe@noecinemas.com
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English : Ciné Seine
L’événement Ciné Seine Clères a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin
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