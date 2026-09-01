Ciné Seine Espace Clara Clères

Informations pratiques

Clères

Ciné Seine

Espace Clara 64 Côte du Mont Blanc Clères Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 18:00:00

fin : 2026-09-18 20:00:00

Date(s) :

2026-09-18

Ce vendredi 18 septembre avec Ciné Seine, venez assister à deux projections à l’Espace Clara de Clères.

Au programme :

– A 18h : De la Comédie Française

– A 20h30 : La bataille de Gaulle : J’écris ton nom .

Espace Clara 64 Côte du Mont Blanc Clères 76690 Seine-Maritime Normandie noe@noecinemas.com

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English : Ciné Seine

L’événement Ciné Seine Clères a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin