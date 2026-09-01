Ciné Seine Espace Clara Clères
vendredi 18 septembre 2026 · Espace Clara · Clères
Informations pratiques
Clères
Ciné Seine
Espace Clara 64 Côte du Mont Blanc Clères Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 18:00:00
fin : 2026-09-18 20:00:00
Date(s) :
2026-09-18
Ce vendredi 18 septembre avec Ciné Seine, venez assister à deux projections à l’Espace Clara de Clères.
Au programme :
– A 18h : De la Comédie Française
– A 20h30 : La bataille de Gaulle : J’écris ton nom .
Espace Clara 64 Côte du Mont Blanc Clères 76690 Seine-Maritime Normandie noe@noecinemas.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Ciné Seine
L’événement Ciné Seine Clères a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin
À voir aussi à Clères (Seine-Maritime)
- Atelier tambour fleuri Atelier Boui-Boui Clères 18 septembre 2026
- Masterclass photo Photo macro Clères 19 septembre 2026
- Visite guidée théâtralisée : voyage dans le temps, Parc de Clères, Clères 19 septembre 2026
- Visite guidée historique, Parc de Clères, Clères 19 septembre 2026
- Journées du Patrimoine Visite théâtralisée Voyage dans le temps Clères 19 septembre 2026