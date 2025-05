Ciné Seine Etretat – Salle Adolphe Boissaye Étretat, 14 juin 2025 21:00, Étretat.

Seine-Maritime

Ciné Seine Etretat Salle Adolphe Boissaye Rue Notre-Dame Étretat Seine-Maritime

Début : 2025-06-14 21:00:00

fin : 2025-06-14

2025-06-14

Rendez-vous à la salle Adolphe Boissaye à Etretat pour découvrir en famille

– « 100 Millions ! » (2025) un film de Nath Dumont à 18h30

– « Des jours meilleurs » (2025) un film de Elsa Bennett- à 21h

Salle Adolphe Boissaye Rue Notre-Dame

Étretat 76790 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 27 05 23

English : Ciné Seine Etretat

Join the family at the Salle Adolphe Boissaye in Etretat to discover:

– « 100 Millions! » (2025) a film by Nath Dumont at 6:30pm

– « Des jours meilleurs » (2025) a film by Elsa Bennett at 9pm

German :

Wir treffen uns im Saal Adolphe Boissaye in Etretat, um mit der ganzen Familie

– « 100 Millions! » (2025) ein Film von Nath Dumont um 18:30 Uhr

– « Des jours mieux » (2025) ein Film von Elsa Bennett- um 21 Uhr

Italiano :

Unisciti alla famiglia alla Salle Adolphe Boissaye di Etretat per scoprire

– « 100 milioni » (2025) un film di Nath Dumont alle 18.30

– « Des jours meilleurs » (2025) un film di Elsa Bennett alle 21.00

Espanol :

Únase a la familia en la Salle Adolphe Boissaye de Etretat para descubrir

– « 100 Millions » (2025) una película de Nath Dumont a las 18.30 h

– « Des jours meilleurs » (2025) una película de Elsa Bennett a las 21.00 h

L’événement Ciné Seine Etretat Étretat a été mis à jour le 2025-05-20 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie