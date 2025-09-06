Ciné Seine Etretat Salle Adolphe Boissaye Étretat
Ciné Seine Etretat
Salle Adolphe Boissaye Rue Notre-Dame Étretat Seine-Maritime
Tarif : – –
Début : 2025-09-06 21:00:00
Rendez-vous à la salle Adolphe Boissaye à Etretat pour découvrir en famille
– « Superman » (2025) un film de John Murphy; David Fleming à 18h30
– « Y’a pas de réseau » (2025) un film de Edouard Pluvieux à 21h .
Salle Adolphe Boissaye Rue Notre-Dame Étretat 76790 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 27 05 23
