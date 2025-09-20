Ciné Seine Etretat Salle Adolphe Boissaye Étretat

Rendez-vous à la salle Adolphe Boissaye à Etretat pour découvrir en famille

– « Karaté Kid Legends » (2025) un film de Jonathan Entwistle à 18h30

– « La Venue de l’avenir » (2025) un film de Cédric Klapisch à 21h .

Salle Adolphe Boissaye Rue Notre-Dame Étretat 76790 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 27 05 23

