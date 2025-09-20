Ciné Seine Etretat Salle Adolphe Boissaye Étretat
Salle Adolphe Boissaye Rue Notre-Dame Étretat Seine-Maritime
Début : 2025-09-20 21:00:00
2025-09-20
2025-09-20
Rendez-vous à la salle Adolphe Boissaye à Etretat pour découvrir en famille
– « Karaté Kid Legends » (2025) un film de Jonathan Entwistle à 18h30
– « La Venue de l’avenir » (2025) un film de Cédric Klapisch à 21h .
+33 2 35 27 05 23
