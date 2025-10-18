Ciné Seine Etretat Salle Adolphe Boissaye Étretat

Salle Adolphe Boissaye Rue Notre-Dame Étretat Seine-Maritime

Début : 2025-10-18 21:00:00

2025-10-18

Rendez-vous à la salle Adolphe Boissaye à Etretat pour découvrir en famille

– « Regarde » (2025) un film de Emmanuel Poulain-Arnaud à 18h30

– « Une place pour Pierrot » (2025) un film d’ Hélène Médigue à 21h .

Salle Adolphe Boissaye Rue Notre-Dame Étretat 76790 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 27 05 23

L’événement Ciné Seine Etretat Étretat a été mis à jour le 2025-09-12 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie