Ciné Seine Etretat Salle Adolphe Boissaye Étretat

Ciné Seine Etretat

Salle Adolphe Boissaye Rue Notre-Dame Étretat Seine-Maritime

Début : 2025-12-13 18:30:00

fin : 2025-12-13

2025-12-13

Rendez-vous à la salle Adolphe Boissaye à Etretat pour découvrir en famille

– La femme la plus riche du monde (2025) un film de Thierry Klifa- à 18h30

– Insaisissables 3 (2025) un film de Ruben Fleischer à 21h .

Salle Adolphe Boissaye Rue Notre-Dame Étretat 76790 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 27 05 23

