Ciné Seine Etretat Salle Adolphe Boissaye Étretat

Salle Adolphe Boissaye Rue Notre-Dame Étretat Seine-Maritime
Rendez-vous à la salle Adolphe Boissaye à Etretat pour découvrir en famille
– La femme la plus riche du monde (2025) un film de Thierry Klifa- à 18h30
– Insaisissables 3 (2025) un film de Ruben Fleischer à 21h .
Salle Adolphe Boissaye Rue Notre-Dame Étretat 76790 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 27 05 23
