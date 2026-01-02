Ciné Seine Etretat Salle Adolphe Boissaye Étretat

Ciné Seine Etretat

Salle Adolphe Boissaye Rue Notre-Dame Étretat Seine-Maritime

Début : 2026-02-07 18:30:00

fin : 2026-02-07

2026-02-07

Rendez-vous à la salle Adolphe Boissaye à Etretat pour découvrir en famille

– Chasse Gardée 2 (2025) un film de Antonin Fourlon et Frédéric Forestier- à 18h30

– Avatar 3 (2025) un film de James Cameron à 21h .

Salle Adolphe Boissaye Rue Notre-Dame Étretat 76790 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 27 05 23

