Ciné Seine Etretat Salle Adolphe Boissaye Étretat

Ciné Seine Etretat

Salle Adolphe Boissaye Rue Notre-Dame Étretat Seine-Maritime

Début : 2026-02-21 18:30:00

fin : 2026-02-21

2026-02-21

Rendez-vous à la salle Adolphe Boissaye à Etretat pour découvrir en famille

– Vie privée (2025) un film de Rebecca Zlotowski à 18h30

– Furcy, né libre (2025) un film de Abd al Malik à 21h .

Salle Adolphe Boissaye Rue Notre-Dame Étretat 76790 Seine-Maritime Normandie

