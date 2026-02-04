Ciné Seine Etretat Salle Adolphe Boissaye Étretat
Ciné Seine Etretat Salle Adolphe Boissaye Étretat samedi 21 mars 2026.
Ciné Seine Etretat
Salle Adolphe Boissaye Rue Notre-Dame Étretat Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21 18:30:00
fin : 2026-03-21
Date(s) :
2026-03-21
Rendez-vous à la salle Adolphe Boissaye à Etretat pour découvrir en famille
– Les enfants de la résistance (2026) un film de Christophe Baratier à 18h30
– Le rêve américain (2026) un film de Anthony Marciano à 21h .
Salle Adolphe Boissaye Rue Notre-Dame Étretat 76790 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 27 05 23
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Ciné Seine Etretat
L’événement Ciné Seine Etretat Étretat a été mis à jour le 2026-02-04 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie