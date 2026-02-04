Ciné Seine Etretat Salle Adolphe Boissaye Étretat

Ciné Seine Etretat

Salle Adolphe Boissaye Rue Notre-Dame Étretat Seine-Maritime

Début : 2026-03-21 18:30:00

2026-03-21

Rendez-vous à la salle Adolphe Boissaye à Etretat pour découvrir en famille

– Les enfants de la résistance (2026) un film de Christophe Baratier à 18h30

– Le rêve américain (2026) un film de Anthony Marciano à 21h .

Salle Adolphe Boissaye Rue Notre-Dame Étretat 76790 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 27 05 23

English : Ciné Seine Etretat

