Ciné Seine Etretat Salle Adolphe Boissaye Étretat

Informations pratiques

Étretat

Ciné Seine Etretat

Salle Adolphe Boissaye Rue Notre-Dame Étretat Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 18:30:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Rendez-vous à la salle Adolphe Boissaye à Etretat pour découvrir en famille

– Compostelle (2026) un film de Yann Samuell à 18h30

– Autofiction (2026) un film de Pedro Almodóvar à 21h .

Salle Adolphe Boissaye Rue Notre-Dame Étretat 76790 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 27 05 23

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English : Ciné Seine Etretat

L’événement Ciné Seine Etretat Étretat a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie