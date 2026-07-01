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AGENDA · Étretat

Ciné Seine Etretat Salle Adolphe Boissaye Étretat

samedi 11 juillet 2026 · Salle Adolphe Boissaye · Étretat

Informations pratiques

Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Salle Adolphe Boissaye
Adresse
Rue Notre-Dame
Ville
76790 Étretat
Département
Seine-Maritime
Tarif

Étretat

Ciné Seine Etretat

Salle Adolphe Boissaye Rue Notre-Dame Étretat Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 18:30:00
fin : 2026-07-11

Date(s) :
2026-07-11

Rendez-vous à la salle Adolphe Boissaye à Etretat pour découvrir en famille
– Compostelle (2026) un film de Yann Samuell à 18h30
– Autofiction (2026) un film de Pedro Almodóvar à 21h   .

Salle Adolphe Boissaye Rue Notre-Dame Étretat 76790 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 27 05 23 

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English : Ciné Seine Etretat

L’événement Ciné Seine Etretat Étretat a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie

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