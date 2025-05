Ciné Seine Saint-Romain-de-Colbosc – Rue Henri Odievre Saint-Romain-de-Colbosc, 3 juin 2025 20:30, Saint-Romain-de-Colbosc.

Rendez-vous au Siroco à Saint-Romain-de-Colbosc pour découvrir ces deux films encore à l’affiche des salles de cinéma

« Moon Le Panda » (2025) de Gilles de Maistre à 18h

« On ira » (2025) de Enya Baroux à 20h30.

English : Ciné Seine Saint-Romain-de-Colbosc

Join us at Siroco in Saint-Romain-de-Colbosc to discover these two films still showing in cinemas:

« Moon Le Panda » (2025) by Gilles de Maistre at 6pm

« On ira » (2025) by Enya Baroux at 8:30pm.

German :

Treffen Sie sich im Siroco in Saint-Romain-de-Colbosc, um diese beiden Filme zu sehen, die noch in den Kinosälen laufen:

« Moon Le Panda » (2025) von Gilles de Maistre um 18:00 Uhr

« On ira » (2025) von Enya Baroux um 20:30 Uhr.

Italiano :

Venite a trovarci al Siroco di Saint-Romain-de-Colbosc per scoprire questi due film ancora in programmazione nelle sale:

« Moon Le Panda » (2025) di Gilles de Maistre alle 18.00

« On ira » (2025) di Enya Baroux alle 20.30.

Espanol :

Acompáñenos al Siroco de Saint-Romain-de-Colbosc para descubrir estas dos películas aún en cartelera:

« Moon Le Panda » (2025) de Gilles de Maistre a las 18:00 h

« On ira » (2025) de Enya Baroux a las 20:30 h.

