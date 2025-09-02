Ciné Seine Saint-Romain-de-Colbosc Rue Henri Odievre Saint-Romain-de-Colbosc
Rue Henri Odievre Le SiRoCo Saint-Romain-de-Colbosc Seine-Maritime
Début : 2025-09-02 18:00:00
fin : 2025-09-02
2025-09-02
Rendez-vous au Siroco à Saint-Romain-de-Colbosc pour découvrir ces deux films encore à l’affiche des salles de cinéma
« Les Schtroumpfs, le film » (2025) de Chris Miller à 18h
« 13 jours, 13 nuits » (2025) de Martin Bourboulon à 20h30. .
+33 2 35 20 57 92
