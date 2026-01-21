Ciné Seine Saint-Romain-de-Colbosc Rue Henri Odievre Saint-Romain-de-Colbosc

Ciné Seine Saint-Romain-de-Colbosc

Rue Henri Odievre Le SiRoCo Saint-Romain-de-Colbosc Seine-Maritime

Début : 2026-02-03 18:00:00

fin : 2026-02-03

2026-02-03

Rendez-vous au Siroco à Saint-Romain-de-Colbosc pour découvrir ces deux films encore à l’affiche des salles de cinéma

Zootopie 2 (2025) de Jared Bush et Byron Howard à 18h.

L’âme idéale (2025) de Alice Vial à 20h30. .

