Ciné Seine Saint-Romain-de-Colbosc Rue Henri Odievre Saint-Romain-de-Colbosc

Ciné Seine Saint-Romain-de-Colbosc

Rue Henri Odievre Le SiRoCo Saint-Romain-de-Colbosc Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-03 18:00:00

fin : 2026-03-03

Date(s) :

2026-03-03

Rendez-vous au Siroco à Saint-Romain-de-Colbosc pour découvrir ces deux films encore à l’affiche des salles de cinéma

Heidi et le lynx des montagnes (2025) de Toby Schwarz à 18h.

Le Chant des Forêts (2025) de Vincent Munier à 20h30. .

Rue Henri Odievre Le SiRoCo Saint-Romain-de-Colbosc 76430 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 20 57 92

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ciné Seine Saint-Romain-de-Colbosc

L’événement Ciné Seine Saint-Romain-de-Colbosc Saint-Romain-de-Colbosc a été mis à jour le 2026-02-20 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie