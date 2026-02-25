Ciné semaine du handicap La Ferté Macé
Ciné semaine du handicap La Ferté Macé mercredi 18 mars 2026.
Ciné semaine du handicap
cinéma La Ferté Macé Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-03-18
fin : 2026-03-24
Date(s) :
2026-03-18
Une sélection de 5 films permettant de sensibiliser le public et d’échanger autour des différentes formes de handicap .
cinéma La Ferté Macé 61600 Orne Normandie +33 2 33 37 10 97
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Ciné semaine du handicap
L’événement Ciné semaine du handicap La Ferté Macé a été mis à jour le 2026-02-23 par Flers agglo