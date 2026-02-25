Ciné semaine du handicap La Ferté Macé

Ciné semaine du handicap

cinéma La Ferté Macé Orne

Début : Vendredi Vendredi 2026-03-18

fin : 2026-03-24

2026-03-18

Une sélection de 5 films permettant de sensibiliser le public et d’échanger autour des différentes formes de handicap .

cinéma La Ferté Macé 61600 Orne Normandie +33 2 33 37 10 97

