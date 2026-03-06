Ciné Sénior Chers Parents Cinéma Grand Ecran Saint-Vincent-de-Tyrosse

Ciné Sénior Chers Parents

Cinéma Grand Ecran 24 avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes

Tarif : 4 – 4 – 2.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06

fin : 2026-03-06

Date(s) :

2026-03-06

Quand Alice et Vincent Gauthier convoquent en urgence leurs trois enfants, la fratrie débarque affolée craignant le pire … mais, bonne nouvelle leurs parents ont touché de jackpot !

Film d’une durée de 1h26. Quand Alice et Vincent Gauthier convoquent en urgence leurs trois enfants, la fratrie débarque affolée craignant le pire … mais, bonne nouvelle leurs parents ont touché de jackpot !

Ciné Séniors, c’est une séance le premier vendredi (en principe !) de chaque mois avec un tarif spécial de 4€ pour les plus de 60 ans. Profitez-en ! Séance ouverte à tous ! .

Cinéma Grand Ecran 24 avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 77 44 40 cinetyr@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ciné Sénior Chers Parents

When Alice and Vincent Gauthier urgently summon their three children, the siblings arrive in panic, fearing the worst… but the good news is that their parents have hit the jackpot!

L’événement Ciné Sénior Chers Parents Saint-Vincent-de-Tyrosse a été mis à jour le 2026-03-02 par OTI LAS