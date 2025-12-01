Ciné Sénior | Indian Palace, suite royale Centre Culturel Langeac

Ciné Sénior | Indian Palace, suite royale Centre Culturel Langeac vendredi 26 décembre 2025.

Ciné Sénior | Indian Palace, suite royale

Centre Culturel 1473 Rue Léo Lagrange Langeac Haute-Loire

Début : 2025-12-26 14:30:00
2025-12-26

Le CCAS de Langeac propose des séances de cinéma gratuites et reservées au personnes de 60 ans et plus. Indian Palace, suite royale | 2h 03min | Comédie, Drame
De John Madden | Par Ol Parker | Avec Judi Dench, Maggie Smith, Bill Nighy
Centre Culturel 1473 Rue Léo Lagrange Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 71 10  secretariat.general@ville-langeac.com

English :

Langeac’s CCAS offers free cinema screenings for people aged 60 and over. Indian Palace, suite royale | 2h 03min | Comedy, Drama
By John Madden | By Ol Parker | With Judi Dench, Maggie Smith, Bill Nighy

German :

Das CCAS Langeac bietet kostenlose Filmvorführungen für Personen ab 60 Jahren an. Indian Palace, Royal Suite | 2h 03min | Komödie, Drama
Von John Madden | Par Ol Parker | Mit Judi Dench, Maggie Smith, Bill Nighy

Italiano :

Il CCAS di Langeac offre proiezioni cinematografiche gratuite alle persone di 60 anni e oltre. Indian Palace, suite royale | 2h 03min | Commedia, Drammatico
Di John Madden | Di Ol Parker | Con Judi Dench, Maggie Smith, Bill Nighy

Espanol :

La CCAS de Langeac ofrece proyecciones gratuitas para mayores de 60 años. Indian Palace, suite royale | 2h 03min | Comedia, Drama
Por John Madden | Por Ol Parker | Con Judi Dench, Maggie Smith, Bill Nighy

L’événement Ciné Sénior | Indian Palace, suite royale Langeac a été mis à jour le 2025-09-18 par Communauté de communes des rives Haut-Allier