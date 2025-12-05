Ciné Sénior Jean Valjean Cinéma Grand Ecran Saint-Vincent-de-Tyrosse
Ciné Sénior Jean Valjean Cinéma Grand Ecran Saint-Vincent-de-Tyrosse vendredi 5 décembre 2025.
Ciné Sénior Jean Valjean
Cinéma Grand Ecran 24 avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes
Tarif : 4 – 4 – 5.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-05
fin : 2025-12-05
Date(s) :
2025-12-05
Durée 1h38
1815, Jean Valjean sort du bagne, brisé, rejeté de tous. Il est devenu un animal dangereux. Il trouve refuge chez un prêtre Monseigneur Bienvenu qui vit avec sa sœur et leur servante. Il est ébranlé par la chaleur de l’accueil et ses convictions vacillent.
Jean Valjean Durée 1h38
1815, Jean Valjean sort du bagne, brisé, rejeté de tous. Il est devenu un animal dangereux. Il trouve refuge chez un prêtre Monseigneur Bienvenu qui vit avec sa sœur et leur servante. Il est ébranlé par la chaleur de l’accueil et ses convictions vacillent. D’après l’œuvre de Victor Hugo Les Misérables.
Ciné Séniors, c’est une séance ouverte à tous où les séniors votent pour leur prochain film. Tarif de 4 € pour les + de 60 ans .
Cinéma Grand Ecran 24 avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 77 44 40 cinetyr@orange.fr
English : Ciné Sénior Jean Valjean
Running time: 1 hour 38 minutes
1815, Jean Valjean emerges from the prison, broken and rejected by all. He has become a dangerous animal. He finds refuge with a priest, Monseigneur Bienvenu, who lives with his sister and their maid. The warmth of the welcome shakes his convictions.
L’événement Ciné Sénior Jean Valjean Saint-Vincent-de-Tyrosse a été mis à jour le 2025-11-28 par OTI LAS