Ciné Sénior Jean Valjean Cinéma Grand Ecran Saint-Vincent-de-Tyrosse

Ciné Sénior Jean Valjean

Cinéma Grand Ecran 24 avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes

Tarif : 4 – 4 – 5.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05

fin : 2025-12-05

Date(s) :

2025-12-05

Durée 1h38

1815, Jean Valjean sort du bagne, brisé, rejeté de tous. Il est devenu un animal dangereux. Il trouve refuge chez un prêtre Monseigneur Bienvenu qui vit avec sa sœur et leur servante. Il est ébranlé par la chaleur de l'accueil et ses convictions vacillent.

1815, Jean Valjean sort du bagne, brisé, rejeté de tous. Il est devenu un animal dangereux. Il trouve refuge chez un prêtre Monseigneur Bienvenu qui vit avec sa sœur et leur servante. Il est ébranlé par la chaleur de l’accueil et ses convictions vacillent. D’après l’œuvre de Victor Hugo Les Misérables.

Ciné Séniors, c’est une séance ouverte à tous où les séniors votent pour leur prochain film. Tarif de 4 € pour les + de 60 ans .

Cinéma Grand Ecran 24 avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 77 44 40 cinetyr@orange.fr

English : Ciné Sénior Jean Valjean

Running time: 1 hour 38 minutes

1815, Jean Valjean emerges from the prison, broken and rejected by all. He has become a dangerous animal. He finds refuge with a priest, Monseigneur Bienvenu, who lives with his sister and their maid. The warmth of the welcome shakes his convictions.

