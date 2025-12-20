Ciné Sénior La petite cuisine de Medhi Cinéma Grand Ecran Saint-Vincent-de-Tyrosse

Ciné Sénior La petite cuisine de Medhi

Cinéma Grand Ecran 24 avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-09

fin : 2026-01-09

Date(s) :

2026-01-09

Comédie Française d’une durée de 1h44

Mehdi joue le rôle du fils algérien parfait. Mais il cache à sa mère Fatima, sa relation avec Léa avec qui il compte racheter le bistrot dans lequel il est chef. Léa exige de rencontrer sa mère, Mehdi va trouver la pire des solutions…

Ciné Séniors, c’est une séance ouverte à tous où les séniors votent pour leur prochain film. Tarif de 4 € pour les + de 60 ans. .

Cinéma Grand Ecran 24 avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 77 44 40 cinetyr@orange.fr

English : Ciné Sénior La petite cuisine de Medhi

French comedy lasting 1h44

Mehdi plays the role of the perfect Algerian son. But he hides his relationship with Léa from his mother Fatima, with whom he plans to buy out the bistro where he works as a chef. When Léa demands to meet his mother, Mehdi comes up with the worst possible solution?

