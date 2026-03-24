Ciné Sénior Le crime du 3e étage Cinéma Grand Ecran Saint-Vincent-de-Tyrosse

Ciné Sénior Le crime du 3e étage

Cinéma Grand Ecran 24 avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes

Tarif : 4 – 4 – 5.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-04-03

Colette, professeure de cinéma, soupçonne son voisin d’avoir tué sa femme. Son mari, écrivain, est d’abord sceptique mais se laisse embarquer dans cette enquête. Alors, y a-t-il vraiment eu un crime au 3e étage ?

Film d’une durée d’1h44

Ciné Séniors, c’est une séance ouverte à tous où les + de 60 ans votent pour leur prochain film. Tarif de 4 € pour les plus de 60 ans. .

Cinéma Grand Ecran 24 avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 77 44 40 cinetyr@orange.fr

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English : Ciné Sénior Le crime du 3e étage

Colette, a film professor, suspects her neighbor of murdering his wife. Her husband, a writer, is skeptical at first, but becomes involved in the investigation. So, was there really a crime on the 3rd floor?

L’événement Ciné Sénior Le crime du 3e étage Saint-Vincent-de-Tyrosse a été mis à jour le 2026-03-19 par OTI LAS