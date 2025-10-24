Ciné Sénior | Les petites victoires Centre Culturel Langeac
Ciné Sénior | Les petites victoires Centre Culturel Langeac vendredi 24 octobre 2025.
Ciné Sénior | Les petites victoires
Centre Culturel 1473 Rue Léo Lagrange Langeac Haute-Loire
Début : 2025-10-24 14:30:00
fin : 2025-10-24
2025-10-24
Le CCAS de Langeac propose des séances de cinéma gratuites et reservées au personnes de 60 ans et plus. Les petites victoires 1h 30min | Comédie
De Mélanie Auffret | Par Michaël Souhaité, Mélanie Auffret | Avec Michel Blanc, Julia Piaton, Lionel Abelanski
Centre Culturel 1473 Rue Léo Lagrange Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 71 10 secretariat.general@ville-langeac.com
English :
Langeac’s CCAS offers free cinema screenings for people aged 60 and over. Les petites victoires 1h 30min | Comedy
By Michaël Souhaité, Mélanie Auffret | With Michel Blanc, Julia Piaton, Lionel Abelanski
German :
Das CCAS von Langeac bietet kostenlose Filmvorführungen für Personen ab 60 Jahren an. Die kleinen Siege 1h 30min | Komödie
Von Mélanie Auffret | Von Michaël Souhaité, Mélanie Auffret | Mit Michel Blanc, Julia Piaton, Lionel Abelanski
Italiano :
Il CCAS di Langeac offre proiezioni cinematografiche gratuite per le persone di 60 anni e oltre. Les petites victoires 1h 30min | Commedia
Di Michaël Souhaité, Mélanie Auffret | Con Michel Blanc, Julia Piaton, Lionel Abelanski
Espanol :
La CCAS de Langeac ofrece proyecciones de cine gratuitas para mayores de 60 años. Les petites victoires 1h 30min | Comedia
De Michaël Souhaité, Mélanie Auffret | Con Michel Blanc, Julia Piaton, Lionel Abelanski
