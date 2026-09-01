Ciné Sénior – L’inconnue Cinéma Grand Ecran Saint-Vincent-de-Tyrosse

Informations pratiques

Saint-Vincent-de-Tyrosse

Ciné Sénior – L’inconnue

Cinéma Grand Ecran 24 avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 15:00:00

fin : 2026-09-18 17:30:00

Date(s) :

2026-09-18

L’inconnue, Drame, thriller d’une durée de 2h30 suivis d’un moment convivial autour d’une boissons chaude.

David Zimmerman est photographe mais personne ne le sait, il ne sort presque jamais de chez lui. Ses amis le traînent dans une fête insensée, il y repère une femme dans la foule, la suit… David se réveille quelques heures plus tard : il est dans le corps de l’inconnue.

Film déconseillé -12 ans

Tarif de 4€ pour les plus de 60 ans

A l’issue de la séance, nous vous proposons un moment convivial autour d’un thé ou infusion au foyer du cinéma en partenariat avec Enothéca .

Cinéma Grand Ecran 24 avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine

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English : Ciné Sénior – L’inconnue

*The Unknown Woman*, a drama and thriller running 2 hours and 30 minutes, followed by a cozy get-together over a hot drink.

L’événement Ciné Sénior – L’inconnue Saint-Vincent-de-Tyrosse a été mis à jour le 2026-09-11 par OTI LAS