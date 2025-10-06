Ciné Sénior L’arlequin Nyons
Ciné Sénior L’arlequin Nyons lundi 6 octobre 2025.
Ciné Sénior
L’arlequin 28 place de la Libération Nyons Drôme
Début : 2025-10-06 14:30:00
Un nouveau « Ciné seniors » dans le cadre de la Semaine leu est proposé par le Centre Communal d’Action Sociale avec la projection du film de Jean Becker « Bienvenue parmi nous ».
L’arlequin 28 place de la Libération Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 50 00 mairiedenyons@nyons.com
English :
The Centre Communal d’Action Sociale has organized another « Ciné seniors » as part of the Semaine leu, with a screening of Jean Becker’s film « Bienvenue parmi nous ».
German :
Ein neuer « Ciné seniors » im Rahmen der Semaine duu wird vom Centre Communal d’Action Sociale mit der Vorführung des Films von Jean Becker « Bienvenue parmi nous » (Willkommen unter uns) angeboten.
Italiano :
Il Centre Communal d’Action Sociale organizza un altro « Ciné seniors » nell’ambito della Semaine leu, con la proiezione del film « Bienvenue parmi nous » di Jean Becker.
Espanol :
El Centre Communal d’Action Sociale organiza otro « Ciné seniors » en el marco de la Semaine leu, con la proyección de la película de Jean Becker « Bienvenue parmi nous ».
