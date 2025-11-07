Ciné Sénior Cinéma Grand Ecran Saint-Vincent-de-Tyrosse

Ciné Sénior Cinéma Grand Ecran Saint-Vincent-de-Tyrosse vendredi 7 novembre 2025.

Ciné Sénior

Cinéma Grand Ecran 24 avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes

La femme la plus riche du monde Durée 2h

Thierry Klifa s’inspire librement de la figure de Françoise Bettencourt-Meyers et transpose dans une fiction contemporaine les ressorts d’une tragédie classique, oscillant entre thriller psychologique et drame bourgeois.

Cinéma Grand Ecran 24 avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine

English : Ciné Sénior

The richest woman in the world Running time: 2h

Thierry Klifa draws his inspiration freely from Françoise Bettencourt-Meyers, transposing the workings of a classic tragedy into a contemporary fiction, oscillating between psychological thriller and bourgeois drama.

German :

Die reichste Frau der Welt Dauer: 2 Stunden

Thierry Klifa lässt sich frei von der Figur der Françoise Bettencourt-Meyers inspirieren und überträgt die Triebfedern einer klassischen Tragödie, die zwischen Psychothriller und bürgerlichem Drama schwankt, in eine zeitgenössische Fiktion.

Italiano :

La donna più ricca del mondo Durata: 2 ore

Thierry Klifa si ispira liberamente alla vita di Françoise Bettencourt-Meyers, trasponendo gli elementi di una tragedia classica in un dramma contemporaneo che oscilla tra thriller psicologico e dramma borghese.

Espanol : Ciné Sénior

La mujer más rica del mundo Duración: 2 horas

Thierry Klifa se inspira libremente en la vida de Françoise Bettencourt-Meyers, transponiendo los elementos de una tragedia clásica en un drama contemporáneo que oscila entre el thriller psicológico y el drama burgués.

