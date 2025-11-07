Ciné Sénior Cinéma Grand Ecran Saint-Vincent-de-Tyrosse
Cinéma Grand Ecran 24 avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes
La femme la plus riche du monde Durée 2h
Thierry Klifa s’inspire librement de la figure de Françoise Bettencourt-Meyers et transpose dans une fiction contemporaine les ressorts d’une tragédie classique, oscillant entre thriller psychologique et drame bourgeois.
Cinéma Grand Ecran 24 avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine
English : Ciné Sénior
The richest woman in the world Running time: 2h
Thierry Klifa draws his inspiration freely from Françoise Bettencourt-Meyers, transposing the workings of a classic tragedy into a contemporary fiction, oscillating between psychological thriller and bourgeois drama.
German :
Die reichste Frau der Welt Dauer: 2 Stunden
Thierry Klifa lässt sich frei von der Figur der Françoise Bettencourt-Meyers inspirieren und überträgt die Triebfedern einer klassischen Tragödie, die zwischen Psychothriller und bürgerlichem Drama schwankt, in eine zeitgenössische Fiktion.
Italiano :
La donna più ricca del mondo Durata: 2 ore
Thierry Klifa si ispira liberamente alla vita di Françoise Bettencourt-Meyers, trasponendo gli elementi di una tragedia classica in un dramma contemporaneo che oscilla tra thriller psicologico e dramma borghese.
Espanol : Ciné Sénior
La mujer más rica del mundo Duración: 2 horas
Thierry Klifa se inspira libremente en la vida de Françoise Bettencourt-Meyers, transponiendo los elementos de una tragedia clásica en un drama contemporáneo que oscila entre el thriller psicológico y el drama burgués.
