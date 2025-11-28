Ciné Sénior | Une histoire vraie Centre Culturel Langeac

Centre Culturel 1473 Rue Léo Lagrange Langeac Haute-Loire

Le CCAS de Langeac propose des séances de cinéma gratuites et reservées au personnes de 60 ans et plus. Une histoire vraie | 1h 52min | Drame | De David Lynch | Par John Roach, Mary Sweeney | Avec Richard Farnsworth, Sissy Spacek, Harry Dean Stanton
Centre Culturel 1473 Rue Léo Lagrange Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 71 10  secretariat.general@ville-langeac.com

English :

Langeac’s CCAS offers free cinema screenings for people aged 60 and over. A True Story | 1h 52min | Drama | By David Lynch | By John Roach, Mary Sweeney | With Richard Farnsworth, Sissy Spacek, Harry Dean Stanton

German :

Das CCAS Langeac bietet kostenlose Filmvorführungen für Personen ab 60 Jahren an. Eine wahre Geschichte | 1h 52min | Drama | Von David Lynch | Von John Roach, Mary Sweeney | Mit Richard Farnsworth, Sissy Spacek, Harry Dean Stanton

Italiano :

Il CCAS di Langeac offre proiezioni cinematografiche gratuite alle persone di 60 anni e oltre. Una storia vera | 1h 52min | Drammatico | Di David Lynch | Di John Roach, Mary Sweeney | Con Richard Farnsworth, Sissy Spacek, Harry Dean Stanton

Espanol :

La CCAS de Langeac ofrece proyecciones gratuitas para mayores de 60 años. Una historia real | 1h 52min | Drama | De David Lynch | De John Roach, Mary Sweeney | Con Richard Farnsworth, Sissy Spacek, Harry Dean Stanton

