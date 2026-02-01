Ciné Seniors Chers parents ou Maigret et le mort amoureux Cinéma de la Plage Hauteville-sur-Mer
Ciné Seniors Chers parents ou Maigret et le mort amoureux Cinéma de la Plage Hauteville-sur-Mer jeudi 26 février 2026.
Ciné Seniors Chers parents ou Maigret et le mort amoureux
Cinéma de la Plage 34 Avenue de l’Aumesle Hauteville-sur-Mer Manche
Début : 2026-02-26 14:30:00
fin : 2026-02-26
2026-02-26
Ciné Seniors Chers parents ou Maigret et le mort amoureux le jeudi 26 février et mardi 3 mars au Cinéma de la Plage à Hauteville-sur-Mer.
Goûter offert après la séance. .
Cinéma de la Plage 34 Avenue de l’Aumesle Hauteville-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 2 33 47 52 22
