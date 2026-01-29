Ciné Seniors Chers parents ou Maigret et le mort amoureux Cinéma de la Plage Hauteville-sur-Mer

Ciné Seniors Chers parents ou Maigret et le mort amoureux

Cinéma de la Plage 34 Avenue de l’Aumesle Hauteville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-03 14:30:00

fin : 2026-03-03

Date(s) :

2026-03-03

Ciné Seniors Chers parents ou Maigret et le mort amoureux le jeudi 26 février et mardi 3 mars au Cinéma de la Plage à Hauteville-sur-Mer.

Goûter offert après la séance. .

Cinéma de la Plage 34 Avenue de l’Aumesle Hauteville-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 2 33 47 52 22

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Ciné Seniors Chers parents ou Maigret et le mort amoureux Hauteville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-01-29 par Coutances Tourisme