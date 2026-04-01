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Ciné Seniors Cocorico 2 ou Compostelle Cinéma de la Plage Hauteville-sur-Mer

Ciné Seniors Cocorico 2 ou Compostelle Cinéma de la Plage Hauteville-sur-Mer

Ciné Seniors Cocorico 2 ou Compostelle Cinéma de la Plage Hauteville-sur-Mer mardi 14 avril 2026.

Lieu : Cinéma de la Plage

Adresse : 34 Avenue de l'Aumesle

Ville : 50590 Hauteville-sur-Mer

Département : Manche

Début : mardi 14 avril 2026

Fin : mardi 14 avril 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Hauteville-sur-Mer

Ciné Seniors Cocorico 2 ou Compostelle

Cinéma de la Plage 34 Avenue de l’Aumesle Hauteville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-14 14:30:00
fin : 2026-04-14

Date(s) :
2026-04-14

Ciné Seniors Cocorico 2 ou Compostelle le jeudi 9 et mardi 14 avril au Cinéma de la Plage à Hauteville-sur-Mer.
Goûter offert après la séance.   .

Cinéma de la Plage 34 Avenue de l’Aumesle Hauteville-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 2 33 47 52 22 

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English : Ciné Seniors Cocorico 2 ou Compostelle

L’événement Ciné Seniors Cocorico 2 ou Compostelle Hauteville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-08 par Coutances Tourisme

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