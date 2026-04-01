Ciné Seniors Cocorico 2 ou Compostelle Cinéma de la Plage Hauteville-sur-Mer

Hauteville-sur-Mer

Ciné Seniors Cocorico 2 ou Compostelle

Cinéma de la Plage 34 Avenue de l’Aumesle Hauteville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14 14:30:00

fin : 2026-04-14

Date(s) :

2026-04-14

Ciné Seniors Cocorico 2 ou Compostelle le jeudi 9 et mardi 14 avril au Cinéma de la Plage à Hauteville-sur-Mer.

Goûter offert après la séance. .

Cinéma de la Plage 34 Avenue de l’Aumesle Hauteville-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 2 33 47 52 22

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English : Ciné Seniors Cocorico 2 ou Compostelle

L’événement Ciné Seniors Cocorico 2 ou Compostelle Hauteville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-08 par Coutances Tourisme