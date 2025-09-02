Ciné Seniors Différente Place des Etats Généraux Lambesc

Ciné Seniors Différente Place des Etats Généraux Lambesc mardi 2 septembre 2025.

Ciné Seniors Différente

Mardi 2 septembre 2025 de 14h30 à 16h40. Place des Etats Généraux Espace Sévigné Lambesc Bouches-du-Rhône

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Début : 2025-09-02 14:30:00

fin : 2025-09-02 16:40:00

2025-09-02

Cette semaine, à l’affiche du Ciné Seniors « Différente », une comédie, romance avec Jehnny Beth, Thibaut Evrard, Mireille Perrier…

Katia est une brillante documentaliste de 35 ans qui fait preuve de singularité dans sa manière de vivre ses relations, toutes plus ou moins chaotiques.

Sa participation à un nouveau reportage l’amène enfin à mettre un mot sur sa différence. Cette révélation va chambouler une vie déjà bien compliquée.



Place des Etats Généraux Espace Sévigné Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 92 81 95 seniors@lambesc.fr

English :

This week at Ciné Seniors: « Différente », a comedy/romance starring Jehnny Beth, Thibaut Evrard, Mireille Perrier…

German :

Diese Woche läuft im Ciné Seniors: « Différente », eine Komödie, Romanze mit Jehnny Beth, Thibaut Evrard, Mireille Perrier…

Italiano :

Questa settimana a Ciné Seniors: « Différente », commedia/romanzo con Jehnny Beth, Thibaut Evrard, Mireille Perrier…

Espanol :

Esta semana en Ciné Seniors: « Différente », una comedia/romance protagonizada por Jehnny Beth, Thibaut Evrard, Mireille Perrier…

