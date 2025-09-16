Ciné Seniors Dis-moi pourquoi ces choses sont si belles Place des Etats Généraux Lambesc

Ciné Seniors Dis-moi pourquoi ces choses sont si belles Place des Etats Généraux Lambesc mardi 16 septembre 2025.

Ciné Seniors Dis-moi pourquoi ces choses sont si belles

Mardi 16 septembre 2025 de 14h30 à 16h15. Place des Etats Généraux Espace Sévigné Lambesc Bouches-du-Rhône

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-16 14:30:00

fin : 2025-09-16 16:15:00

Date(s) :

2025-09-16

Cette semaine, à l’affiche du Ciné Seniors « Dis-moi pourquoi ces choses sont si belles », un drame de Lyne Charlebois, avec Alexandre Goyette, Mylène MacKay, Rachel Graton.

Synopsis



Dans les années 30 au Québec, le Frère Marie-Victorin, surtout connu comme fondateur du Jardin botanique de Montréal, se lie d’amitié avec son étudiante Marcelle Gauvreau, qui deviendra sa collaboratrice.

Alimentée par un amour de la religion et une fascination envers la nature et la science, leur relation évoluera en un échange épistolaire, dans lequel ils explorent les désirs.



© Allocine .

Place des Etats Généraux Espace Sévigné Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 92 81 95 seniors@lambesc.fr

English :

This week at Ciné Seniors: « Dis-moi pourquoi ces choses sont si belles », a drama by Lyne Charlebois, with Alexandre Goyette, Mylène MacKay, Rachel Graton.

German :

Diese Woche läuft im Ciné Seniors: « Dis-moi pourquoi ces choses sont si belles », ein Drama von Lyne Charlebois, mit Alexandre Goyette, Mylène MacKay, Rachel Graton.

Italiano :

Questa settimana a Ciné Seniors: « Dis-moi pourquoi ces choses sont si belles », dramma di Lyne Charlebois, con Alexandre Goyette, Mylène MacKay, Rachel Graton.

Espanol :

Esta semana en Ciné Seniors: « Dis-moi pourquoi ces choses sont si belles », drama de Lyne Charlebois, protagonizado por Alexandre Goyette, Mylène MacKay, Rachel Graton.

L’événement Ciné Seniors Dis-moi pourquoi ces choses sont si belles Lambesc a été mis à jour le 2025-09-12 par Bureau municipal du Tourisme de Lambesc