Ciné Seniors La Bataille de Gaulle L’âge de fer ou Juste une illusion Cinéma de la Plage Hauteville-sur-Mer
Ciné Seniors La Bataille de Gaulle L’âge de fer ou Juste une illusion Cinéma de la Plage Hauteville-sur-Mer jeudi 18 juin 2026.
Hauteville-sur-Mer
Ciné Seniors La Bataille de Gaulle L’âge de fer ou Juste une illusion
Cinéma de la Plage 34 Avenue de l’Aumesle Hauteville-sur-Mer Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18 14:30:00
fin : 2026-06-18
Date(s) :
2026-06-18
Ciné Seniors La Bataille de Gaulle L’âge de fer ou Juste une illusion le jeudi 18 et mardi 23 juin au Cinéma de la Plage à Hauteville-sur-Mer.
Goûter offert après la séance. .
Cinéma de la Plage 34 Avenue de l’Aumesle Hauteville-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 2 33 47 52 22
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English : Ciné Seniors La Bataille de Gaulle L’âge de fer ou Juste une illusion
L’événement Ciné Seniors La Bataille de Gaulle L’âge de fer ou Juste une illusion Hauteville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-02 par Coutances Tourisme
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