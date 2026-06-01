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Ciné Seniors La Bataille de Gaulle L’âge de fer ou Juste une illusion Cinéma de la Plage Hauteville-sur-Mer

Ciné Seniors La Bataille de Gaulle L’âge de fer ou Juste une illusion Cinéma de la Plage Hauteville-sur-Mer

Ciné Seniors La Bataille de Gaulle L’âge de fer ou Juste une illusion Cinéma de la Plage Hauteville-sur-Mer jeudi 18 juin 2026.

Lieu : Cinéma de la Plage

Adresse : 34 Avenue de l'Aumesle

Ville : 50590 Hauteville-sur-Mer

Département : Manche

Début : jeudi 18 juin 2026

Fin : jeudi 18 juin 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Hauteville-sur-Mer

Ciné Seniors La Bataille de Gaulle L’âge de fer ou Juste une illusion

Cinéma de la Plage 34 Avenue de l’Aumesle Hauteville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18 14:30:00
fin : 2026-06-18

Date(s) :
2026-06-18

Ciné Seniors La Bataille de Gaulle L’âge de fer ou Juste une illusion le jeudi 18 et mardi 23 juin au Cinéma de la Plage à Hauteville-sur-Mer.
Goûter offert après la séance.   .

Cinéma de la Plage 34 Avenue de l’Aumesle Hauteville-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 2 33 47 52 22 

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English : Ciné Seniors La Bataille de Gaulle L’âge de fer ou Juste une illusion

L’événement Ciné Seniors La Bataille de Gaulle L’âge de fer ou Juste une illusion Hauteville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-02 par Coutances Tourisme

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