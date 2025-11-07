Ciné Séniors La Femme la plus riche du monde Cinéma Grand Écran Saint-Vincent-de-Tyrosse
Cinéma Grand Écran 24 Avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes
Tarif : 4 – 4 – 5.5 EUR
La femme la plus riche du monde
Ciné séniors c’est une séance par mois à tarif préférentiel pour les plus de 60 ans
Ciné séniors c’est une séance par mois à tarif préférentiel pour les plus de 60 ans.
La femme la plus riche du monde
Thierry Klifa s’inspira librement de la figue de Françoise Bettencourt-Meyers et transporte dans une fiction contemporaine les ressorts d’une tragédie classique oscillant entre thriller psychologique et drame bourgeois. .
Cinéma Grand Écran 24 Avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 77 44 40 cinetyr@orange.fr
English : Ciné Séniors La Femme la plus riche du monde
The richest woman in the world
Ciné séniors is one screening a month at a special rate for the over-60s
German : Ciné Séniors La Femme la plus riche du monde
Die reichste Frau der Welt
Ciné senéniors ist eine Vorstellung pro Monat zu einem ermäßigten Preis für über 60-Jährige
Italiano :
La donna più ricca del mondo
Ciné séniors è una proiezione al mese a tariffa speciale per gli over 60
Espanol : Ciné Séniors La Femme la plus riche du monde
La mujer más rica del mundo
Ciné séniors es una proyección al mes con tarifa especial para mayores de 60 años
