Ciné Séniors La Femme la plus riche du monde Cinéma Grand Écran Saint-Vincent-de-Tyrosse

Ciné Séniors La Femme la plus riche du monde

Cinéma Grand Écran 24 Avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes

Tarif : 4 – 4 – 5.5 EUR

Début : 2025-11-07

fin : 2025-11-07

2025-11-07

La femme la plus riche du monde

Ciné séniors c’est une séance par mois à tarif préférentiel pour les plus de 60 ans

Thierry Klifa s’inspira librement de la figue de Françoise Bettencourt-Meyers et transporte dans une fiction contemporaine les ressorts d’une tragédie classique oscillant entre thriller psychologique et drame bourgeois. .

Cinéma Grand Écran 24 Avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 77 44 40 cinetyr@orange.fr

English : Ciné Séniors La Femme la plus riche du monde

The richest woman in the world

Ciné séniors is one screening a month at a special rate for the over-60s

German : Ciné Séniors La Femme la plus riche du monde

Die reichste Frau der Welt

Ciné senéniors ist eine Vorstellung pro Monat zu einem ermäßigten Preis für über 60-Jährige

Italiano :

La donna più ricca del mondo

Ciné séniors è una proiezione al mese a tariffa speciale per gli over 60

Espanol : Ciné Séniors La Femme la plus riche du monde

La mujer más rica del mundo

Ciné séniors es una proyección al mes con tarifa especial para mayores de 60 años

