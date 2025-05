Ciné Seniors Les musiciens – Place des Etats Généraux Lambesc, 3 juin 2025 14:30, Lambesc.

Bouches-du-Rhône

Ciné Seniors Les musiciens Mardi 3 juin 2025 de 14h30 à 16h45. Place des Etats Généraux Espace Sévigné Lambesc Bouches-du-Rhône

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-03 14:30:00

fin : 2025-06-03 16:45:00

Date(s) :

2025-06-03

Cette semaine, à l’affiche du Ciné Seniors « Les musiciens », une comédie dramatique de Grégory Magne, avec Valérie Donzelli, Frédéric Pierrot, Mathieu Spinosi.

Synopsis



Astrid Thompson parvient enfin à réaliser le rêve de son père réunir quatre Stradivarius pour un concert unique attendu par les mélomanes du monde entier.

Mais Lise, George, Peter et Apolline, les quatre virtuoses recrutés pour l’occasion, sont incapables de jouer ensemble.

Les crises d’égo se succèdent au rythme des répétitions.

Sans solution, Astrid se résout à aller chercher le seul qui, à ses yeux, peut encore sauver l’événement Charlie Beaumont, le compositeur de la partition.



Place des Etats Généraux Espace Sévigné

Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 92 81 95 seniors@lambesc.fr

English :

This week at Ciné Seniors: « Les musiciens », a dramatic comedy by Grégory Magne, with Valérie Donzelli, Frédéric Pierrot, Mathieu Spinosi.

German :

Diese Woche läuft im Ciné Seniors: « Les musiciens », eine dramatische Komödie von Grégory Magne, mit Valérie Donzelli, Frédéric Pierrot, Mathieu Spinosi.

Italiano :

Questa settimana al Ciné Seniors: « Les musiciens », commedia drammatica di Grégory Magne, con Valérie Donzelli, Frédéric Pierrot, Mathieu Spinosi.

Espanol :

Esta semana en Ciné Seniors: « Les musiciens », comedia dramática de Grégory Magne, protagonizada por Valérie Donzelli, Frédéric Pierrot, Mathieu Spinosi.

