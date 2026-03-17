Date et horaire de début et de fin : 2026-04-09 14:30 –

Gratuit : non Plein tarif : 4,50 € / Carte Blanche : 4,00 € Accueil billetterie dès 13h45.Site internet : https://www.cinemalebonnegarde.com/Adresse mail : cineseniorsbg@gmail.comPour les groupes, merci de nous communiquer en amont le nombre de personnes + le nombre de places PMR souhaitées Tout public

Dans le cadre du programme “Les Toiles du Sud” qui propose chaque 2ème jeudi du mois des séances de cinéma à l’attention des spectateurs séniors ou porteurs d’un handicap, le cinéma Bonne garde et ses partenaires vous invitent à découvrir le film “Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan” de Ken Scott.En 1963, Esther met au monde Roland, petit dernier d’une famille nombreuse. Roland naît avec un pied-bot qui l’empêche de se tenir debout. Contre l’avis de tous, elle promet à son fils qu’il marchera comme les autres et qu’il aura une vie fabuleuse… ???? Durée : 1h42Séance à 14h30 (accueil dès 13h45)???? Film en version SME (sous-titré pour les personnes sourdes ou malentendantes).???? Accueil assuré par nos bénévoles pour le public à mobilité réduite.La séance sera suivie d’un moment convivial dans une ambiance « Années 60 ». Goûter offert aux personnes munies d’un ticket d’entrée du cinéma.

Ciné-Théâtre Bonne Garde Nantes Sud Nantes 44200

02 51 83 66 71 https://www.cinemalebonnegarde.com https://www.cinemalebonnegarde.com/



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