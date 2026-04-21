Ciné Seniors Mauvaise pioche Place des Etats Généraux Lambesc

Lambesc

Ciné Seniors Mauvaise pioche

Mardi 21 avril 2026 de 14h30 à 16h. Place des Etats Généraux Espace Sévigné Lambesc Bouches-du-Rhône

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21 14:30:00

fin : 2026-04-21 16:00:00

Date(s) :

2026-04-21

Cette semaine, à l’affiche du Ciné Seniors Mauvaise pioche , une comédie de Gérard Jugnot, avec Gérard Jugnot, Philippe Lacheau, Thierry Lhermitte

Synopsis



Arrêté par erreur et confondu avec l’homme le plus recherché de France, Serge Martin, paisible retraité, devient la cible des médias.

Pris dans un tourbillon sans fin, il va tout tenter pour prouver son innocence et retrouver sa vie… si c’est encore possible !



© Allocine .

Place des Etats Généraux Espace Sévigné Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 92 81 95 seniors@lambesc.fr

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English :

This week at Ciné Seniors: Mauvaise pioche , a comedy by Gérard Jugnot, with Gérard Jugnot, Philippe Lacheau, Thierry Lhermitte

L’événement Ciné Seniors Mauvaise pioche Lambesc a été mis à jour le 2026-02-26 par Bureau municipal du Tourisme de Lambesc