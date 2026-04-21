Ciné Seniors Mauvaise pioche Place des Etats Généraux Lambesc
Ciné Seniors Mauvaise pioche Place des Etats Généraux Lambesc mardi 21 avril 2026.
Lambesc
Ciné Seniors Mauvaise pioche
Mardi 21 avril 2026 de 14h30 à 16h. Place des Etats Généraux Espace Sévigné Lambesc Bouches-du-Rhône
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-21 14:30:00
fin : 2026-04-21 16:00:00
Date(s) :
2026-04-21
Cette semaine, à l’affiche du Ciné Seniors Mauvaise pioche , une comédie de Gérard Jugnot, avec Gérard Jugnot, Philippe Lacheau, Thierry Lhermitte
Synopsis
Arrêté par erreur et confondu avec l’homme le plus recherché de France, Serge Martin, paisible retraité, devient la cible des médias.
Pris dans un tourbillon sans fin, il va tout tenter pour prouver son innocence et retrouver sa vie… si c’est encore possible !
© Allocine .
Place des Etats Généraux Espace Sévigné Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 92 81 95 seniors@lambesc.fr
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English :
This week at Ciné Seniors: Mauvaise pioche , a comedy by Gérard Jugnot, with Gérard Jugnot, Philippe Lacheau, Thierry Lhermitte
L’événement Ciné Seniors Mauvaise pioche Lambesc a été mis à jour le 2026-02-26 par Bureau municipal du Tourisme de Lambesc
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