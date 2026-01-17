Ciné seniors Place Jean Jaurès Romans-sur-Isère

Ciné seniors

Place Jean Jaurès Ciné planète Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 6.5 – 6.5 – 6.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-04-06 14:00:00

fin : 2026-06-01

Date(s) :

2026-04-06

Tous les 1ers lundi du mois, venez visionner un film choisi par le service seniors à un tarif préférentiel…

Pour ce prochain trimestre

Lundi 06 avril Marsupilami

Lundi 04 Mai L’infiltrée

Lundi 01 Juin Cocorico 2



Ouvert à tous les seniors !

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Place Jean Jaurès Ciné planète Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 37 26 seniors@ville-romans26.fr

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English :

Every 1st Monday of the month, come and watch a film chosen by the Seniors Department at a preferential rate…

For this coming quarter

Monday 06 April Marsupilami

Monday, May 04: L’infiltrée

Monday 01 June Cocorico 2



Open to all seniors!

L’événement Ciné seniors Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-03-24 par Valence Romans Tourisme