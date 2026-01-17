Ciné seniors Place Jean Jaurès Romans-sur-Isère
Ciné seniors Place Jean Jaurès Romans-sur-Isère lundi 6 avril 2026.
Ciné seniors
Place Jean Jaurès Ciné planète Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : 6.5 – 6.5 – 6.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-04-06 14:00:00
fin : 2026-06-01
Date(s) :
2026-04-06
Tous les 1ers lundi du mois, venez visionner un film choisi par le service seniors à un tarif préférentiel…
Pour ce prochain trimestre
Lundi 06 avril Marsupilami
Lundi 04 Mai L’infiltrée
Lundi 01 Juin Cocorico 2
Ouvert à tous les seniors !
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Place Jean Jaurès Ciné planète Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 37 26 seniors@ville-romans26.fr
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English :
Every 1st Monday of the month, come and watch a film chosen by the Seniors Department at a preferential rate…
For this coming quarter
Monday 06 April Marsupilami
Monday, May 04: L’infiltrée
Monday 01 June Cocorico 2
Open to all seniors!
L’événement Ciné seniors Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-03-24 par Valence Romans Tourisme
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