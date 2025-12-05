CINÉ SENIORS Le Château Saffré
CINÉ SENIORS Le Château Saffré vendredi 5 décembre 2025.
CINÉ SENIORS
Le Château 26 Avenue du Château Saffré Loire-Atlantique
Début : 2025-12-05 15:00:00
fin : 2025-12-05
2025-12-05
Assistez à la projection d’un film et participez à un échange à la suite de celle-ci !
Un vendredi tous les deux mois, l’équipe du Château propose aux seniors d’assister à la projection d’un film et de participer à un échange à l’issue de celle-ci.
Dans le cadre de La Semaine Bleue sur le thème du sommeil en partenariat avec l’ASSIRNO
Gratuit
Public senior
Réservation conseillée .
Le Château 26 Avenue du Château Saffré 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 79 31 65 bibliotheques@cc-nozay.fr
English :
Attend a film screening and take part in a discussion afterwards!
German :
Besuchen Sie eine Filmvorführung und nehmen Sie im Anschluss daran an einem Austausch teil!
Italiano :
Assistete alla proiezione di un film e partecipate alla discussione successiva!
Espanol :
Asista a la proyección de una película y participe en un debate posterior
