CINÉ SENIORS Le Château Saffré

CINÉ SENIORS

Le Château 26 Avenue du Château Saffré Loire-Atlantique

Début : 2025-12-05 15:00:00

fin : 2025-12-05

2025-12-05

Assistez à la projection d’un film et participez à un échange à la suite de celle-ci !

Un vendredi tous les deux mois, l’équipe du Château propose aux seniors d’assister à la projection d’un film et de participer à un échange à l’issue de celle-ci.

Dans le cadre de La Semaine Bleue sur le thème du sommeil en partenariat avec l’ASSIRNO

Gratuit

Public senior

Réservation conseillée .

Le Château 26 Avenue du Château Saffré 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 79 31 65 bibliotheques@cc-nozay.fr

Attend a film screening and take part in a discussion afterwards!

Besuchen Sie eine Filmvorführung und nehmen Sie im Anschluss daran an einem Austausch teil!

Assistete alla proiezione di un film e partecipate alla discussione successiva!

Asista a la proyección de una película y participe en un debate posterior

