Ciné Seniors Cinéma Grand Ecran Saint-Vincent-de-Tyrosse 4 juillet 2025 15:00

Landes

Cinéma Grand Ecran 24 avenue nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif réduit

Début : 2025-07-04 15:00:00

fin : 2025-07-04 17:00:00

2025-07-04

Sur la route de Papa Durée 1h31

Sur la route de Papa

Prêt à partir en vacances, Kamel se retrouve obligé de changer ses plans à la dernière minute pour prendre la route du Bled avec sa mère. À bord de la vieille Renault 21, un long périple commence pour Kamel et sa famille. Sur la route de son passé, les souvenirs et les rancœurs refont surface, révélant toute la beauté des liens qui les unissent. .

Cinéma Grand Ecran 24 avenue nationale

Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 77 44 40 cinetyr@orange.fr

