Ciné seniors, Théâtre Nouvelle-France (TNF), Le Chesnay-Rocquencourt

Ciné seniors Jeudi 26 février, 16h00 Théâtre Nouvelle-France (TNF) Yvelines

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-26T16:00:00+01:00 – 2026-02-26T17:30:00+01:00

Fin : 2026-02-26T16:00:00+01:00 – 2026-02-26T17:30:00+01:00

La résidence des Chênes Verts, en partenariat avec l’association « À l’AbordÂges ! » convie les chesnaycourtois de 60 ans et plus pour des projections des films classiques, suivie d’un bref débat animé dans la bonne humeur par Jérémie et Jonathan.

Théâtre Nouvelle-France (TNF) 9, rue Pottier Le Chesnay-Rocquencourt Le Chesnay-Rocquencourt 78150 Le Chesnay Yvelines Île-de-France

