Ciné-signe

42 Rue de la République Rosnay Indre

Début : Samedi 2026-03-07 14:30:00

Un signe vers l’autre vous propose un ciné-signe.Familles

a la suite du film elle entend pas la moto , une découverte de la langue des signes. 7 .

42 Rue de la République Rosnay 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 6 28 35 86 27 unsigneverslautre@gmail.com

Un signe vers l’autre offers a ciné-signe.

Ciné-signe Rosnay