Ciné-signe Rosnay
Ciné-signe Rosnay samedi 7 mars 2026.
Ciné-signe
42 Rue de la République Rosnay Indre
Tarif : 7 – 7 – EUR
Début : Samedi 2026-03-07 14:30:00
Un signe vers l’autre vous propose un ciné-signe.Familles
a la suite du film elle entend pas la moto , une découverte de la langue des signes. 7 .
42 Rue de la République Rosnay 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 6 28 35 86 27 unsigneverslautre@gmail.com
English :
Un signe vers l’autre offers a ciné-signe.
L’événement Ciné-signe Rosnay a été mis à jour le 2026-02-17 par Destination Brenne